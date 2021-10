Sardegna: Fluorsid presenta progetto ammodernamento di stabilimento Macchiareddu, "via libera o addio all'Isola"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non c'è futuro per l'azienda, che dovrebbe disinvestire in Sardegna, chiudendo lo stabilimento, per aprire - forse . altrove in Italia o più probabilmente all'estero". E' quanto si legge nelle carte del progetto di ammodernamento dello stabilimento industriale Fluorsid di Macchiareddu di proprietà del patron del Cagliari Tommaso Giulini. La documentazione è stata depositata al ministero dell'Ambiente: si dovrà verificare l'assoggettabilità a valutazione d'impatto ambientale, si legge nelle carte, del "progetto di modifica sostanziale che la società Fluorsid intende effettuare nel suo processo produttivo e gestionale al fine di dare attuazione alla propria politica ambientale che contempla, senza prevedere aumenti di capacità produttiva o maggiori consumi di risorse e stoccaggi, la significativa riduzione di tutti i potenziali impatti ambientali, il miglioramento delle condizioni di vita per gli operai e una tangibile riduzione del rischio di incidenti rilevanti". L'operazione viene definita dai progettisti "Fluorsid 3.0", un'evoluzione verso un'industria ecologica. (Rsc)