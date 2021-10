Piemonte: Icardi, nuovo ospedale di Novara? Bando deserto non blocca finanziamento di 95 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore alla Sanità ha comunicato che la stazione appaltante ha affidato ad un professionista l'incarico per la revisione dei prezzi e del quadro economico per la parte pubblica, fermo restando che il progetto dell'opera non subisce modifiche. In sostanza, non appena il Nucleo di Valutazione del Ministero, ragionevolmente entro un paio di mesi, avrà dato il parere sulla revisione dei prezzi e sul nuovo quadro economico si potrà procedere con la nuova gara d'appalto. L'assessore ha dichiarato che si conta di recuperare i tempi in modo che non vi siano ritardi nella conclusione dei lavori di un'opera attesa da anni e che rappresenta, assieme al Parco della Salute, della Ricerca e dell'Innovazione di Torino, uno dei più importanti interventi di edilizia sanitaria del Piemonte, fondamentale per la città di Novara e per le zone limitrofe. (Rpi)