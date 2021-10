Salerno: Cioffi (M5s), speravo in cambio di passo da cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dieci anni dopo la mia candidatura a sindaco insieme a 22 compagni di battaglia, e scusate il ritardo, il Movimento 5 Stelle entra nel consiglio comunale di Salerno. E' il risultato collettivo di 32 cittadine/i che hanno messo tempo, amore, dedizione e passione al servizio della loro città. 32 guerrieri che hanno lottato insieme e che insieme continueranno ad impegnarsi affinché la mia, la nostra città sia più umana, più impegnata, più al servizio di uno per l'altro". Così il senatore del Movimento 5 Stelle, Andrea Cioffi: "Certo immaginavo e percepivo come il popolo salernitano fosse stanco di una gestione della città che si è impoverita culturalmente ed economicamente e che riuscire a sconfiggere il "sistema Salerno" fosse possibile ma evidentemente mi sbagliavo. Con i suoi 33 anni di ciclo (1993-2026) credo che sia un unicum in Italia per una città superiore ai 100mila abitanti. Ho sentito tante persone lamentarsi delle condizioni della città ma si vede che il lamentarsi non è condizione sufficiente per cambiare. Questo potrebbe scoraggiare anche un rinoceronte e portare a dire: meglio andar via da questa città cristallizzata ma arrendersi non fa parte della mia natura e, ne sono certo, neanche dei 32 della lista". (segue) (Ren)