Sardegna: legge omnibus, appello di Leu, più risorse per lavoro e sanità

- Più fondi per sanità, istruzione e per arginare l'epidemia di lingua blu dalla variazione di bilancio da 300 milioni di euro che sarà discussa dal prossimo 12 ottobre in Consiglio regionale. Sono le proposte del gruppo consiliare di Liberi e uguali che hanno preannunciato la presentazione in aula degli emendamenti già respinti in commissione. In particolare sul fronte Sanità, il capogruppo Daniele Cocco e il consigliere Eugenio Lai hanno messo in evidenza la criticità delle liste d'attesa per smaltire le quali occorrono risorse ad hoc ma anche i piani terapeutici interrotti, la Breast Unit di Nuoro mai partita, esami screening della mammella rinviati da più di un anno. Ribadito anche il no a ulteriori finanziamenti al Mater Olbia, 20 milioni che, secondo i consiglieri di Leu andrebbero destinati all'abbattimento delle liste, al potenziamento del sistema sanitario pubblico attraverso l'incremento del personale medico e infermieristico. (segue) (Rsc)