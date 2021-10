Molise: Micone su carenza di personale in Consiglio, situazione difficile destinata ad aggravarsi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A fronte di tutto questo, pur comprendendo le necessità delle altre strutture della Regione, non c'è stata l'assegnazione di nessuna delle varie unità previste per la mobilità esterna attivata dall'Ente. Voglio sperare che questa condizione non si protragga oltre, arrivando alla paralisi completa delle attività. Ciò testimonierebbe mancanza di rispetto e considerazione per il ruolo costituzionale e politico che il Consiglio regionale riveste. Auspico quindi che nel più breve tempo possibile la Giunta regionale, e le strutture preposte, attivino le procedure necessarie per assegnare le unità di personale, anche attraverso nuove assunzioni o il ricorso a procedure di stabilizzazione in corso, necessarie al Consiglio regionale per consentirgli di attendere al meglio al proprio ruolo legislativo, regolamentare e amministrativo, oltre che di controllo e di indirizzo politico per l'esecutivo", ha concluso. (Gru)