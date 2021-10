Abruzzo: credito alle imprese del cratere sismico del 2009 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo dell'intervento è quello di creare uno strumento a sostegno dell'accesso al credito delle micro e piccole imprese ricadenti nel territorio del cratere sismico aquilano e verrà data particolare attenzione a coloro che hanno difficoltà di accesso al credito attraverso la concessione di una garanzia "a primo rischio", anche per la copertura della sola liquidità, abbinata alla concessione di un contributo in conto capitale per il rafforzamento patrimoniale.I risultati attesi dall'attuazione del presente intervento sono, da un lato, l'aumento del numero delle imprese che accedono a prestiti bancari sostenuti da garanzie prestate dai Confidi, dall'altro l'incremento della quota di finanziamenti concessi alle imprese sia in termini assoluti che in termini di dimensione dei prestiti concessi alla relativa garanzia accesa. Infine, il rafforzamento patrimoniale delle imprese. (segue) (Gru)