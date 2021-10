Abruzzo: credito alle imprese del cratere sismico del 2009 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È uno strumento per rendere protagoniste le piccole e medie imprese che hanno subito gli effetti drammatici dei lockdown e comunque erano già in difficoltà per gli accadimenti degli ultimi anni", ha detto l'assessore Liris, ricordando come "tra fondo perduto, Fesr e altri strumenti abbiamo messo in campo 56 milioni di euro. Abbiamo parlato con le imprese, c'è stato un lungo confronto, la richiesta è stata quella di metodi snelli e rapidi e dunque quello del fondo perduto è stato quello che abbiamo individuato come il più efficace", ha aggiunto Liris, ponendo l'accento sul fatto che "misure come questa sono complementari alle tante altre messe in campo dalla Regione" e ringraziando la struttura tecnica della Regione. (Gru)