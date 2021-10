Caserta: Zinzi, riportati dati sbagliati elezioni su Eligendo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' stata presentata una diffida a tutti gli organi preposti per chiedere un'immediata correzione del dato relativo alle elezioni comunali della città sul portale Eligendo, comunicato dal Comune di Caserta. Da diverse ore al candidato sindaco Marino viene attribuito anche il voto che rappresenta la somma delle sue liste, facendolo lievitare di oltre cinque punti in percentuale. È un errore davvero marchiano, che però i principali mezzi di comunicazione stanno già diffondendo, creando un effetto distorsivo e un danno alla nostra coalizione in vista del turno di ballottaggio. Stiamo provando a ricostruire la catena della responsabilità, ma è semplicemente allucinante che quel dato fasullo sia lì da diverse ore". Lo ha comunicato con una nota stampa Giuseppe Cuscunà, il coordinatore della campagna elettorale del candidato sindaco Gianpiero Zinzi. (Ren)