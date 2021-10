Sardegna: legge omnibus, appello di Leu, più risorse per lavoro e sanità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma le richieste di Liberi e uguali non si fermano al solo settore sanitario: chiesto uno stanziamento di 700 mila euro per sbloccare il turn over dell'Agenzia Forestas fermo dal 2005 e altri due milioni per la stabilizzazione dei precari di Sardegna ricerche. Leu, inoltre, preannuncia la richiesta dello scorrimento delle graduatorie di Aspal che LeU chiede di prorogare da 2 a tre anni e un intervento su Area la cui dotazione organica, hanno spiegato i consiglieri Cocco e Lai, raggiunge appena il 10 per cento. I due esponenti di Leu si sono concentrati anche sul settore cultura: nella legge omnibus, secondo Cocco e Lai, mancano i riferimenti alla cultura e all'istruzione, per cui, secondo i due esponenti di Leu, è necessario l'incremento delle risorse per gli spettacoli dal vivo da cinque a sette milioni. (segue) (Rsc)