Salerno: M5s, domani conferenza stampa con consiglieri comunali eletti

- "Domani alle 9:30 presso la sede del Movimento 5 Stelle in via Fieravecchia si terrà una conferenza stampa per la presentazione dei consiglieri comunali Catello Lambiase e Claudia Pecoraro e analisi del voto in provincia. Una nuova era per Salerno è iniziata e i primi segnali di buon lavoro vanno dati immediatamente. Durante la conferenza stampa saranno presentate le nostre prime proposte". Così in una nota congiunta i parlamentari salernitani Andrea Cioffi, Nicola Provenza e Angelo Tofalo.(Ren)