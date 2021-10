Infrastrutture: Assoporti esprime il cordoglio per il decesso di Eugenio Duca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Assoporti esprime il cordoglio dell'Associazione e di tutte le AdSP per l'improvvisa scomparsa dell’onorevole Eugenio Duca. Un uomo - sottolinea una nota - che ha dato un importante contributo al settore dei porti anche grazie alla sua vasta conoscenza dei temi legati all'economia del mare. Per diversi anni è stato anche membro della commissione Trasporti alla Camera dei deputati, lavorando con lealtà e in maniera costruttiva su temi essenziali per la portualità nazionale. "Una dolorosa perdita per tutto il cluster marittimo-portuale", ha dichiarato il presidente di Assoporti Rodolfo Giampieri. "Lo ricorderemo con stima e affetto. Alla sua famiglia inviamo un forte abbraccio dal mondo dei porti", ha concluso Giampieri.(Com)