Maltempo: Cdm, ulteriori stanziamenti per Toscana e Sicilia

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi, ha deliberato l’ulteriore stanziamento di 770 mila euro, a carico del Fondo per le emergenze nazionali, per la realizzazione degli interventi in conseguenza delle precipitazioni nevose che si sono verificate nei giorni dal 31 dicembre 2020 all’11 gennaio 2021 nel territorio dei comuni delle province di Lucca e di Pistoia, oltre all’ulteriore stanziamento di 280.262 euro per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eventi meteorologici che si sono verificati nel mese di dicembre 2019 nel territorio della provincia di Messina e del comune di Altofonte, in provincia di Palermo. Lo rende noto il comunicato stampa del Cdm.(Rin)