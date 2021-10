Amministrative: Abruzzo, Sigsimondi (Fd'I), risultati importanti premiano lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le partite nei Comuni abruzzesi a doppio turno sono ancora tutte aperte". Lo sottolinea in una nota Etel Sigismondi, coordinatore regionale del partito della Meloni. "Fratelli d'Italia è il partito più votato del centrodestra, a testimonianza di una continua crescita non soltanto rispetto ai risultati delle scorse elezioni amministrative, ma anche rispetto al dato elettorale delle regionali e delle europee. Risultati importanti per Fd'I - aggiunge Sigismondi - frutto del grande lavoro svolto in questi anni da parte della classe dirigente, che ringrazio, come ringrazio i candidati, che si sono spesi in questa campagna elettorale e continueranno a dare battaglia per vincere al ballottaggio. In alcuni Comuni, come Vasto e Francavilla, il centrosinistra era convinto di vincere al primo turno, cosa che non si è verificata a dimostrazione che c'è aria di rinnovamento e di discontinuità e il centrodestra lavorerà per dar voce a questa voglia di cambiamento. Lo stesso faremo a Lanciano, dove abbiamo addirittura sfiorato la vittoria al primo turno. Particolare soddisfazione voglio esprimerla - conclude Sigismondi - per l'elezione di molti sindaci di area centrodestra nei Comuni sotto i 15mila abitanti, segno che il nostro radicamento nel tessuto regionale, anche grazie al buon governo portato avanti dal Presidente Marsilio e dalla sua amministrazione, sta dando ottimi frutti". (Gru)