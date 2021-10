Salerno: Cammarano (M5s), pronti a collaborare con sindaco Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello conseguito a Salerno è un risultato storico per il Movimento 5 Stelle, che per la prima volta entra in Consiglio comunale con due suoi esponenti, Catello Lambiase e Claudia Pecoraro. Siamo pronti a dare il nostro contributo e a offrire la massima collaborazione in un momento di ripresa nel quale c'è bisogno di fare squadra. Allo stesso tempo, non disdegneremo di mostrare la massima intransigenza, ovemai le scelte della prossima amministrazione cittadina non andassero nella direzione dell'interesse dei cittadini. Una nuova era per Salerno è iniziata e i primi segnali di buon lavoro vanno dati immediatamente. Il mio grazie va oggi a tutti i candidati della lista del Movimento 5 stelle al Comune di Salerno, ma anche a Enrico Farina candidato sindaco a Battipaglia, e ai candidati della sua lista, e a quelli al Comune di Eboli, artefici di una campagna elettorale portata avanti con coraggio e determinazione". Lo ha dichiarato il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano.(Ren)