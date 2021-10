Ricerca: il premio Nobel Parisi, bisogna rendere il nostro Paese accogliente per i ricercatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo già visto un cambiamento in Italia nell’interesse verso la scienza: la speranza è che nella prossima finanziaria questo cambiamento venga attuato”. Lo ha affermato il premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi, durante il discorso nell’aula magna dell’Università Sapienza di Roma dove è stato accolto da studenti, insegnanti, ricercatori e istituzioni con un lunghissimo applauso. Parisi ha ribadito, rivolgendosi soprattutto alla ministra dell’Università Messa presente in Sala, che “l’Italia deve diventare un Paese accogliente per i ricercatori. Poche persone vengono in Italia mentre tanti ricercatori italiani vanno all’estero”. (Rin)