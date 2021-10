Molise: Micone su carenza di personale in Consiglio, situazione difficile destinata ad aggravarsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi ritrovo con dispiacere a constatare che le varie richieste espresse in forma ufficiale, con una previsione normativa in legge finanziaria e con atti di indirizzo all'esecutivo, circa la necessità di destinare al Consiglio regionale, e alle strutture che lo assistono, personale di ruolo per consentirgli attendere alle sue responsabilità istituzionali e politiche, sono rimaste totalmente inevase". Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale del Molise, Salvatore Micone, in considerazione della carenza di personale nelle strutture di assistenza agli organi del Consiglio regionale. "Come più volte evidenziato i vari pensionamenti hanno ridotto grandemente il numero complessivo degli addetti alle strutture poste al servizio dell'Assemblea e delle Commissioni consiliari. Il personale rimasto, che ringrazio per la fattiva disponibilità sempre dimostrata, si è dovuto da tempo - ha spiegato - accollare i compiti dei Servizi e degli Uffici rimasti scoperti per la quiescenza del personale a suo tempo dedicato. Una situazione difficile che è destinata ad aggravarsi ulteriormente con le persone che hanno programmato nei prossimi mesi di lasciare il servizio per raggiunti limiti di età". (segue) (Gru)