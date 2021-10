Aerospazio: Cdm sentito su istituzione della Giornata nazionale dello spazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao, è stato sentito in ordine all’adozione di una direttiva concernente l’istituzione della Giornata nazionale dello spazio, da celebrare il 16 dicembre di ogni anno, in ricordo del giorno in cui fu lanciato il primo satellite artificiale italiano, S. Marco 1. Lo rende noto il comunicato diramato dopo il Cdm. (Rin)