- "Il testo della delega fiscale è chiaro, noi di Forza Italia lo abbiamo approvato con convinzione: la riformulazione del catasto non può avere conseguenze sulla tassazione". Lo scrive su Twitter la ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna. "Siamo il partito che ha abolito l’Imu, non avremmo mai detto sì se ci fosse stato un rischio per la casa", sottolinea.(Rin)