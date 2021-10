© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per noi non c'è nessuna possibilità di aumentare le tasse" con la riforma del catasto, "anche in prospettiva". Così il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, a margine di un evento elettorale ad Olbia. "Siamo disponibili ad intervenire anche in parlamento per chiarire che non c'è alcuna intenzione di aumentare le tasse" a seguito della riforma del catasto, ha aggiunto.(Rin)