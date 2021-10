Salerno: Cioffi (M5s), speravo in cambio di passo da cittadini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cioffi ha proseguito: "Il risultato delle urne va sempre accettato e quindi mi inchino al volere del popolo. Un inchino fatto nei confronti dei cittadini e non certo nei confronti di un'amministrazione che ci vedrà fieramente all'opposizione. La nostra coalizione è arrivata seconda ed il Movimento ne è la prima forza. 2885 persone si fidano di noi ed il li ringrazio ad uno ad uno. Catello Lambiase e Claudia Pecoraro saranno in consiglio per portare avanti le idee, la forza, la passione di tutti gli altri candidati. Una squadra eravamo in campagna elettorale, una squadra saremo in consiglio comunale. 2 punte e 30 centrocampisti. La difesa la lasciamo agli altri". Quindi ha concluso: "Il nostro grazie va alla candidata sindaca Elisabetta Barone che con coraggio, professionalità e signorilità ha condotto questa campagna elettorale". (Ren)