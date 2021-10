Camera: domani audizione Regioni e Province autonome e Upi su banche dati fiscali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, mercoledì 6 ottobre, alle 8.30, presso l'Aula del IV piano di palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, in merito all'indagine conoscitiva sulla digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali, svolge l'audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e dell'Unione provincie d'Italia - Upi. L'appuntamento - comunica in una nota l'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)