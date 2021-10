Maltempo: Piemonte, condizioni in miglioramento, chiude Sala operativa della protezione civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In linea con la situazione venutasi a creare dalla nottata di oggi in Piemonte, con l'assenza di segnalazioni di criticità dal territorio di questa mattina e con il quadro previsionale illustrato dal Centro Funzionale di Arpa Piemonte nel corso del briefing meteo, la Sala Operativa Regionale chiude la fase di preallarme, rientrando in condizioni di normalità a partire dalle ore 20. Continuano gli interventi dei volontari di Protezione civile, e del corpo Aib di ripristino del territorio interessato dal maltempo. (Rpi)