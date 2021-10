Abruzzo: credito alle imprese del cratere sismico del 2009

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nove milioni e mezzo di euro di fondi Restart destinati alla ripresa socio-economica del cratere sismico 2009 sono stati sbloccati dalla regione Abruzzo che sta per pubblicare un avviso per la selezione dei Confidi che dovranno rilasciare garanzie alle micro e piccole imprese per l'accesso al credito. L'annuncio stamattina in conferenza stampa da parte dell'assessore regionale al Bilancio e alle Aree interne, Guido Liris, del presidente della Fira, società regionale affidataria della gestione delle risorse, Giacomo D'Ignazio, del direttore del dipartimento della presidenza, Emanuela Grimaldi, e della dirigente Filomena Ibello. Sono previste due linee di intervento, la "A" che destina 4,7 milioni circa al rilascio di garanzie ex novo, su finanziamenti fino a 100 mila euro, alle micro e piccole imprese attraverso i Confidi selezionati con l'avviso, la linea "B" che concede contributi in conto capitale per altrettanti 4,7 milioni a fondo perduto, nella misura massima del 40 per cento del finanziamento deliberato, in favore delle micro e piccole imprese beneficiarie del finanziamento bancario garantito con le risorse della linea "A". (segue) (Gru)