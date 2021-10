Napoli: Ciarambino (M5s), saremo vicini a sindaco Manfredi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da questo momento i cittadini di Napoli si aspettano da noi impegno e lavoro a testa bassa. E non possiamo deluderli. Con i fatti dimostreremo, fin da subito, che Gaetano Manfredi e la squadra di consiglieri comunali che lo accompagneranno in questi 5 anni sono stati la scelta migliore per Napoli. Come Movimento 5 Stelle abbiamo conseguito un risultato molto importante e allo stesso tempo abbiamo una grande responsabilità, ora che sediamo tra i banchi della maggioranza e saremo per la prima volta al governo della città di Napoli". Lo ha dichiarato in una nota il capogruppo regionale M5s Valeria Ciarambino: "Ai nostri cinque consiglieri eletti, Salvatore Flocco, Ciro Borriello, Flavia Sorrentino, Fiorella Saggese e Dimitri Paipais faccio un grande in bocca al lupo, certa che faranno sentire la loro presenza nell'assise cittadina e che contribuiranno a scrivere pagine nuove nella storia del nostro capoluogo". (segue) (Ren)