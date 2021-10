Ricerca: “It’s coming Rome. Congratulazioni Giorgio”, il saluto degli studenti della Sapienza al premio Nobel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “It’s coming Rome. Congratulazioni Giorgio". Il premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi è stato accolto come un campione sportivo dagli studenti dell’istituto Fisico Guglielmo Marconi della Sapienza di Roma. Dopo il discorso in aula magna Parisi è entrato in Facoltà e ad un certo punto, accompagnato dalle note dei White Stripes e da urla e applausi, ha salutato gli studenti accorsi in massa sotto allo striscione disegnato per accogliere il vincitore del Nobel. (Rin)