Napoli 2021: Laboccetta (Polo Sud), brutta fine per la capitale del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando la politica cede pesantemente il passo al cosiddetto civismo, e si affida a personaggi mosci, fiacchi ed inconcludenti, e soprattutto senza alcuni identità, i risultati non possono che essere disastrosi. Anche a Napoli il centrodestra ha voluto fare una scelta suicida ed il risultato era già scritto. La ditta De Luca e company ha straripato dopo il clamoroso risultato delle scorse regionali anche a Napoli con le sue truppe cammellate. Che brutta fine per la capitale del Sud". Lo ha dichiarato Amedeo Laboccetta, ex deputato di Napoli, presidente di Polo Sud. (Ren)