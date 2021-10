Napoli 2021: Ciarambino (M5s), con Manfredi daremo contributo alla rinascita della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Movimento 5 stelle governerà Napoli e questa è la cosa più bella che potesse accadere, perché finalmente potremo incidere e dare un grande contributo alla rinascita della nostra città". Così su Facebook Valeria Ciarambino, vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e consigliere regionale del M5s in Campania. "Siamo stati i primi a puntare su Gaetano Manfredi - continua - persona di grande valore, scelto da Giuseppe Conte come suo ministro, e abbiamo avuto ragione. Manfredi è il sindaco più votato d’Italia, ha persino triplicato il risultato del suo sfidante. Come M5s abbiamo regalato a Napoli una grande squadra di candidati, e a prescindere da chi entrerà nelle istituzioni, ognuno offrirà le sue competenze e darà il proprio contributo. Il valore che abbiamo intercettato lo mettiamo a disposizione della nostra città. Il risultato elettorale dice che il Movimento 5 stelle a Napoli tiene e che da oggi dobbiamo rimboccarci le maniche e metterci al lavoro". (segue) (Ren)