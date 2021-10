Napoli 2021: Caldoro, Maresca ha combattuto con coraggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Catello Maresca ha combattuto con coraggio contro una macchina da guerra, quella della sinistra che con le sue liste ed i suoi candidati è arrivata al 70 per cento". Lo dice Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania. "Per il centrodestra e l'area moderata questa competizione elettorale è – dice Caldoro - ulteriore occasione di riflessione e di rilancio. Non si può non registrare l'ottimo lavoro svolto dal coordinatore cittadino di Forza Italia, Fulvio Martusciello. Il partito in città realizza uno dei migliori risultati nazionali, in un contesto proibitivo per la gestione del potere delle sinistre. Assicureremo uno stretto collegamento fra l'opposizione in Regione ed al Comune, bisognerà coordinare l'attività dei gruppi. L'azione sarà forte ma costruttiva, costantemente proiettata alla costruzione di una proposta di governo". "Auguri di buon lavoro a Gaetano Manfredi, a tutti gli eletti, sono certo lavoreranno per il bene della città", conclude Caldoro (Ren)