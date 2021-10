Napoli 2021: Sportiello (M5s), 5 consiglieri in città, risultato mai raggiunto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Movimento 5 stelle entra in consiglio comunale con 5 rappresentanti: un risultato mai raggiunto a Napoli dove, cinque anni fa, eravamo rappresentati da soli due consiglieri. Oggi andiamo a più che raddoppiare la nostra presenza a palazzo San Giacomo. Questo è il risultato di un percorso di serietà e concretezza politica che le napoletane e i napoletani hanno premiato. Complimenti, inoltre, ai nostri tre presidenti di municipalità eletti con un larghissimo consenso: il nostro impegno e la nostra presenza saranno ancora una volta determinanti. Il Movimento è parte integrante di questo progetto che ha individuato in Gaetano Manfredi la persona giusta per guidare la nostra città verso un nuovo inizio. Grazie alla lungimiranza e alla caparbietà di Giuseppe Conte e di Roberto Fico per aver, fin dall'inizio, creduto in questo percorso". Lo ha dichiarato in una nota la deputata del M5s Gilda Sportiello. (Ren)