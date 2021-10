Amministrative: Vietina (CI), sconfitta centrodestra per assenza vera proposta di centro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il risultato delle amministrative "ha emesso un verdetto chiaro: il centrodestra se diventa soltanto destra non vince. Senza la presenza di un partito di centro vero, forte, coeso e responsabile il centrodestra non vince. Senza proporre un candidato che sia espressione del territorio e non dei partiti più lontani dal centro, nell’arco parlamentare, non vince". E' l'analisi del voto Simona Vietina, deputata di Coraggio Italia e delegato d’Aula, che in una nota aggiunge: "Queste evidenze si sono concretizzate nella corsa alla fascia di primo cittadino in Romagna, dove il centrosinistra ha conquistato Ravenna, Rimini, Cesenatico e Bertinoro e, viceversa, con l’ottimo risultato di Roberto Occhiuto in Calabria. Il dato più significativo resta l’astensionismo: hanno votato il 50 per cento delle persone, dimostrando che il centro vero, quello formato dai moderati, dai liberali, dai cattolici, da chi chiede e si aspetta una politica reale e legata al territorio, non è andato alle urne perché non si è sentito rappresentato neppure da quei partiti che, storicamente, ne erano espressione e che oggi sono in lenta agonia, rosicchiando un seggio in consiglio comunale per il rotto della cuffia". (segue) (Com)