- I carabinieri della stazione di Volla (Na) hanno denunciato un 14enne per per porto abusivo d'armi. Il giovane, infatti, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e di una torcia con funzioni di storditore elettrico. Il giovane è stato fermato durante un'operazione di controllo dei militari, mentre si dirigeva a scuola. Le armi sono state sequestrate e il 14enne affidato ai genitori. (Ren)