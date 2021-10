Imprese: Unicredit e Sace lanciano “Bond Food Mezzogiorno”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Prende il via il 'Bond Food Mezzogiorno", il primo programma di emissione di minibond lanciato da Unicredit e Sace per finanziare i piani di sviluppo di medio-lungo termine legati alla crescita sostenibile e internazionale delle imprese del Sud appartenenti al settore agroalimentare. A inaugurare l'iniziativa - riferisce una nota - sono otto imprese del Mezzogiorno che hanno emesso minibond a tasso variabile e di durata pari a 7 anni, sottoscritti da Unicredit: Caffè Moak, Cantine Ermes, Gustibus Alimentari e Pastificio Di Martino le quali hanno beneficiato della garanzia Sace, cui si aggiungono Caseificio Palazzo e Gruppo Leone (Mangimi Leone, Almeda e Leone Group). In tutto le risorse complessive raccolte sono state pari a oltre 27 milioni di euro. Per quanto riguarda il miglioramento degli impatti ambientali e sociali, alle società emittenti che hanno scelto Nativa, Regenerative Design Company e prima Società Benefit e B Corp in Europa, in qualità di Sustainability Advisor per l'identificazione, l'implementazione e la misurazione degli obiettivi Esg, viene riconosciuta una premialità nella forma di una riduzione del tasso cedolare al raggiungimento degli obiettivi fissati al momento dell'emissione del minibond. Unicredit, in linea con il paradigma Esg, prevede tre categorie di obiettivi in tema di miglioramento della sostenibilità del business: tutela dell'ambiente, miglioramento degli aspetti sociali della collettività e conduzione etica dell'impresa.