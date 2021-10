Amministrative: Occhiuto (Calabria), si vince con esperienza politica e radicamento sul territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Calabria abbiamo fatto una campagna elettorale evitando ogni polemica con gli avversari, e soprattutto all'interno della coalizione. Credo che gli elettori vogliano dirigenti politici che sappiano proporre contenuti e soluzioni ai problemi". Lo ha detto Roberto Occhiuto, neo presidente della regione Calabria, intervenendo a Sky Tg24. "Penso che l'esperienza di queste amministrative dimostri anche al centrodestra che non ci sono più rendite di posizione: bisogna investire sui candidati migliori e non avere preoccupazione di investire sui politici. Il civismo è importante, ma deve essere coniugato con l'esperienza politica e il radicamento sul territorio. Quando si fa questo non solo si vince, ma, come è accaduto in Calabria, si stravince", ha sottolineato.(Rin)