Amministrative: Vietina (CI), sconfitta centrodestra per assenza vera proposta di centro (2)

- "Il voto ci dice - incalza la parlamentare - quale sia la forza di chi ha disertato le necessità del Paese e si è messo in opposizione a un governo di salvezza nazionale. Un governo nato dopo oltre 100.000 morti per la pandemia. Un governo di cui il Paese aveva bisogno per resuscitare e per rimediare al gigantesco pasticcio del Conte II sul Recovery plan che rischiava di mettere a repentaglio le imponenti risorse europee a disposizione. Ma un governo anche nato per riportare l’Italia nell’alveo dello stato di diritto, dopo la tragedia Bonafede e per ricondurre il nostro Paese nell’Europa dell’Ovest, lontana dalle posizioni intollerabili di Orban. D’altro canto, il buon risultato di Coraggio Italia in Calabria evidenzia come il Paese chieda a gran voce una posizione di centro vero, lontano dagli opposti estremismi e che sappia esprimere posizioni moderate, laiche, europeiste e, soprattutto, che faccia politica per il territorio, nel territorio e con il territorio". (Com)