Napoli: de Magistris, ringrazio i cittadini, il popolo è stato il mio partito

- "Un ultimo saluto da sindaco di Napoli" è quello che rivolge Luigi de Magistris ai cittadini del capoluogo campano. L'ormai ex sindaco ricorda di essere stato il primo cittadino "più longevo" nella storia della città. "Ringrazio i napoletani. Il popolo che è stato il mio partito, e questo non è populismo". De Magistris ha rivolto poi i ringraziamenti ai "compagni di viaggio", i tanti assessori che si sono susseguiti all'interno delle sue giunte. Infine: "Ho avuto il privilegio di fare il sindaco nella città più bella del mondo, quella in cui sono nato", conclude. (Ren)