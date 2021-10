Caserta: Marino, siamo primi e andiamo al ballottaggio, sono soddisfatto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono molto soddisfatto", è il commento del sindaco uscente di Caserta, Carlo Marino, che andrà al ballottaggio con l'avversario del centrodestra Giampiero Zinzi. Il candidato del centrosinistra ha raccolto il 35,30 per cento delle preferenze contro il 30,08 per cento del rivale in quota Lega. "Siamo primi e andiamo al ballottaggio - esulta Marino - nonostante il candidato della Lega sbandierava di essere in vantaggio e di vincere al primo turno in ogni sondaggio! Ora voglio rivolgermi a tutte le casertane e i casertani, mi impegnerò con sacrificio per dare alla nostra città un governo di qualità come merita un capoluogo di provincia tra i più importanti del Sud. Caserta adesso vinciamo tutti Insieme!", conclude. (Ren)