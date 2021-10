Napoli 2021: Manfredi, grande mandato popolare, ora città guarda al futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo avuto un grande mandato popolare e il merito va a tutti: alla coalizione che mi sostiene, ai singoli candidati, ai cittadini". Lo scrive Gaetano Manfredi, nuovo sindaco di Napoli. "L’impegno che abbiamo messo in campo e l’idea di città seria che guarda al futuro con senso di responsabilità è stata premiata dai napoletani - prosegue l'ex ministro - Sono onorato di guidare questa città per i prossimi cinque anni, consapevole di ereditare grandi difficoltà ma pronto ad affrontare le sfide con ottimismo. Abbiamo l’occasione di scrivere una pagina storica per Napoli, lo faremo sfruttando al meglio i fondi del Pnrr, garantendo efficienza amministrativa e dimostrando che anche qui si può governare bene. È la sfida di tutti, della città, del Sud e dell’Italia intera e io rappresenterò la Napoli della sofferenza e la Napoli dello sviluppo, con concretezza e competenza". (Ren)