Napoli 2021: Ciarambino (M5s), con Manfredi daremo contributo alla rinascita della città (2)

- "Siamo ancora in attesa di conoscere con precisione quali e quanti consiglieri M5s entreranno a far parte del prossimo consiglio - prosegue la vicepresidente del Consiglio regionale - ma possiamo già festeggiare l’elezione di tre nostri presidenti di municipalità, Fabio Greco per la terza, Antonio Troiano per la settima e Nicola Nardella per l’ottava. A loro vanno i miei migliori auguri e tutto il mio sostegno. Nel giorno in cui le destre perdono consenso abbiamo avuto la conferma che, dove le forze del Conte II corrono insieme attorno ad un progetto di valore, non ce n’è per nessuno. Abbiamo alzato l’asticella della qualità della politica, lo abbiamo fatto con convinzione e per la città". "Ogni volta che questo sarà possibile noi ci saremo", conclude Ciarambino. (Ren)