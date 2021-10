Amministrative: De Petris (Leu), elettori premiano centrosinistra con M5s e buon governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati del primo turno delle amministrative "sono chiari. A Bologna e Napoli viene premiato l'accordo con i Cinque stelle per la costruzione di un nuovo centrosinistra. E' un segnale decisivo che ci lanciano gli elettori e che va colto subito, già nei ballottaggi. A Roma e Torino bisogna arrivare a intese con il M5s di Conte non solo per conquistare amministrazioni molto importanti tra cui quella della Capitale ma anche per sancire quella scelta strategica, maturata nei mesi di lavoro comune nel governo Conte II, che gli elettori vogliono, chiedono e premiano". Lo afferma in una nota la capogruppo di Liberi e uguali al Senato Loredana De Petris. (segue) (Com)