Elezioni amministrative: Peluso, Fd'I sempre più punto di riferimento del Sud produttivo (2)

- "E' molto preoccupante il dato sull'astensionismo – prosegue la vice responsabile delle Politiche per il Mezzogiorno - che, soprattutto a Napoli, evidenzia un profondo allontanamento dei cittadini e delle cittadine dalla partecipazione democratica , un grave problema che, come Fd'I, contrasteremo, in vista delle elezioni politiche, continuando a lavorare con il consueto impegno, valore e qualità, puntando su una proposta politica vicina al mondo del lavoro, delle professioni e delle imprese e caratterizzata da una forte attenzione alle fasce deboli, dai disoccupati alle persone con disabilità; ciò particolarmente nel Sud, che trova nel nostro partito un punto di riferimento capace di sottrarlo allo sterile assistenzialismo e di realizzarne la crescita economica e sociale". (Ren)