Salerno: riconfermato sindaco uscente Vincenzo Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco uscente di Salerno, Vincenzo Napoli, è stato riconfermato con il 57,39 per cento delle preferenze. Non ci sarà quindi bisogno del ballottaggio per il candidato del centrosinistra, che ha già esultato sui suoi canali social. La candidata del Movimento 5 stelle, Elisabetta Barone, si è fermata al 16,77 per cento, a poca distanza il candidato del centrodestra, Michele Sarno, che ha raggiunto il 16,02 per cento. (Ren)