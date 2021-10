Amministrative: Fratoianni, destra ha fiato corto, possibile alleanza di centrosinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A questo Paese servono scelte che "affrontino i problemi che la crisi ha fatto esplodere in modo ancora più eclatante dall'enorme diseguaglianza alle fragilità del mondo del lavoro. E io penso che servano proposte politiche che provino a ridurre queste difficoltà dentro un'alleanza di centrosinistra che si candida a governare il Paese, e queste elezioni ci dicono che questa alleanza è possibile, che questa destra ha il fiato corto". Lo ha detto il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, ospite di "Agorà Extra" su Rai3. "Ha ragione chi dice - ha aggiunto - che non bisogna pensare né che è già fatta o che la destra non ci sia più perché questo sarebbe una sciocchezza, ma la destra ha il fiato corto, e lo ha dimostrato in queste elezioni. E non è soltanto un fiato corto elettorale, ma a me pare che ci sia proprio una crisi di prospettiva. Ed è per questo che l'alleanza che si candida ad indicare un'alternativa bisogna che cominci - conclude Fratoianni - a darsi un po' di più che un perimetro, una forma, dei contenuti, una proposta. In questo schema la sinistra c'è". (Rin)