Imprese: Centro di coordinamento Raee e Unioncamere siglano protocollo di intesa

- Garantire il rispetto degli obblighi normativi per favorire la tutela del mercato e una equa concorrenza, realizzare una gestione corretta della filiera delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee): questo è lo scopo del recente protocollo d'intesa sottoscritto tra il Centro di coordinamento Raee - l'organismo centrale che si occupa di ottimizzare la raccolta, il ritiro e la gestione dei Raee in Italia - e l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere). Le Camere di Commercio gestiscono il Registro nazionale dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche che ad oggi rileva circa novemila operatori. L'entrata in vigore del regime Open scope dal 15 agosto 2018 (come previsto dal decreto legislativo 49/2014) ha ampliato la platea delle imprese soggette alla disciplina dei Raee la cui valorizzazione rappresenta un'opportunità importante in un'ottica di economia circolare, per il volume di materie di pregio che possono essere recuperate e riutilizzate nel medesimo settore produttivo. (segue) (Com)