Caserta: Zinzi, siamo al ballottaggio, serve profondo ricambio generazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo al ballottaggio. In poche settimane, grazie a una squadra giovane e appassionata, abbiamo dato il primo avviso di sfratto a un sindaco che occupa le stanze del comune da quando noi ci iscrivevamo al liceo". Così Giampiero Zinzi, candidato sindaco del centrodestra al Comune di Caserta. "Il dato politico è che 2 casertani su 3 bocciano sonoramente Carlo Marino che, con la Raggi a Roma, fa il peggior risultato d’Italia tra i sindaci in carica. La scelta adesso è tra passato e futuro. Tra un consiglio comunale compromesso con tutte le stagioni politiche e uno col più profondo ricambio generazionale di sempre. Tra chi al buio della notte ha già offerto incarichi e strapuntini e chi con la luce del giorno propone ai cittadini un patto per il cambiamento. Caserta può cambiare. Davvero", conclude. (Ren)