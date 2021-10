Campania: allerta meteo gialla fino alle 6 di domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un'allerta meteo di colore giallo che terminerà alle 6 di domani mattina. Nello specifico le zone colpite sono: Piana Campana, Napoli, Isole, area vesuviana, Alto Volturno e Matese, penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele; Piana Sele e Alto Cilento; Basso Cilento. La Protezione civile della Regione Campania, esaminati i modelli matematici, ha emanato un nuovo avviso con una allerta meteo che tornerà ad interessare le stesse zone a partire dalle ore 12 di domani e per le successive 24 ore. In particolare si prevedono "precipitazioni locali o sparse, anche a carattere di rovescio o isolato temporale. Possibili raffiche di vento nei temporali" e un rischio idrogeologico localizzato. A causa delle precipitazioni già osservate, a partire dalle prime ore di oggi, inoltre, la Protezione civile raccomanda la massima attenzione nei territori fragili o i cui terreni siano già saturi di acqua piovana, per il pericolo di frane o caduta massi, anche in assenza di nuovi temporali. La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda agli enti competenti di prestare la massima attenzione mantenendo in essere o attivando tutte le misure atte a mitigare e contrastare i fenomeni attesi, anche in linea con i rispettivi piani. (segue) (Ren)