Maltempo: Fornaro (Leu), stato emergenza per province Savona, Genova e Alessandria

- L'evento metereologico che ha interessato numerosi Comuni delle province di Savona, Genova e Alessandria "ha un carattere di eccezionalità testimoniato dai dati di piovosità e purtroppo anche a rilevanti danni al patrimonio pubblico e delle aziende private. Occorre quindi lavorare per ottenere dal governo il riconoscimento dello stato di emergenza per i primi interventi e per i danni a famiglie e imprese. E' indispensabile, poi, realizzare un maggior coordinamento dei sistemi di allerta meteo tra la Liguria e il Piemonte perché l'acqua non rispetta i confini amministrativi ma quelli idrografici naturali". Lo afferma in una nota il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro. (Com)