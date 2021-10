Amministrative: Renzi, Italia viva è viva, M5s no, evviva l'1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Laddove c’erano le liste riformiste, i candidati di Italia viva sono campioni di preferenze (da Milano a Roma a Napoli)". Lo scrive nella sua Enews il leader di Italia viva, Matteo Renzi, commentando l'esito delle elezioni amministrative. "Con l’1 per cento abbiamo preso più consiglieri comunali" del Movimento cinque stelle, "Italia viva è viva. I Cinque stelle no. Evviva l’1 per cento", polemizza per poi aggiungere: "A forza di sottovalutarci ci fanno bene. Adesso dobbiamo costruire un’area vasta di riformisti e liberali, tutti insieme". (Rin)