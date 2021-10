© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco uscente di Benevento, Clemente Mastella, andrà al ballottaggio contro l'avversario del centrosinistra Luigi Diego Perifano. Mastella si ferma infatti al 49,33 per cento dei voti, sfiorando la soglia che gli avrebbe evitato il ballottaggio. Perifano raccoglie il 32,34 per cento delle preferenze. Per lo spoglio definitivo manca una sola sezione elettorale sulle 72 totali. (Ren)