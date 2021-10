Imprese: Centro di coordinamento Raee e Unioncamere siglano protocollo di intesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Informare e accompagnare le imprese nel rispetto dei propri adempimenti rappresenta il primo step per la valorizzazione delle risorse derivanti dai Raee, che richiede lo sforzo di tutti i soggetti vicini alle esigenze delle imprese. In questo senso la collaborazione avviata tra Centro di Coordinamento Raee e Unioncamere intende favorire sinergie capaci di massimizzare l'efficacia e l'efficienza delle rispettive attività. Diversi gli ambiti di collaborazione previsti dal protocollo: informazione e formazione per le imprese obbligate al finanziamento dei sistemi di gestione dei Raee favorendo la loro iscrizione al Registro nazionale dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) per il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa ambientale; formazione per gli enti di controllo, individuati in modo prioritario nell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e nella Guardia di finanza, per agevolare la loro attività sul territorio; assistenza alle imprese della filiera delle apparecchiature elettriche ed elettroniche per una applicazione corretta delle norme ambientali. Attività queste che saranno accompagnate da una lettura e analisi della filiera attraverso la valorizzazione e la condivisione delle proprie fonti di dati. Unioncamere, con il sostegno della propria società in house Ecocerved, effettuerà un'attività di analisi della filiera attraverso i dati provenienti dalla banca dati Mud integrati con informazioni presenti in altre banche dati del sistema camerale e con informazioni fornite dal CdC Raee. (segue) (Com)