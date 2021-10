Imprese: Centro di coordinamento Raee e Unioncamere siglano protocollo di intesa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul territorio le attività di informazione e formazione alle imprese e agli enti di controllo vedranno il coinvolgimento del network del sistema camerale. Il Centro di coordinamento Raee metterà a disposizione le fonti di dati di propria competenza destinati all'analisi dei dati della filiera dei Raee; fornirà il sostegno tecnico e promozionale necessario per realizzare attività di informazione e formazione a imprese ed enti di controllo; garantirà il sostegno tecnico e la partecipazione ad attività di orientamento alle imprese. I risultati di questa attività potranno anche essere utilizzati dal Mite per le decisioni in materia di Pnrr e di economia circolare. "Questo approccio di sistema e di collaborazione sinergica con Unioncamere è stato fortemente voluto dal Centro di Coordinamento Raee" dichiara Fabrizio Longoni, direttore generale del Centro di coordinamento Raee "perché va nella direzione di unire le forze per contrastare il fenomeno del free riding consentendo così alle imprese della filiera dei Raee di operare in un contesto competitivo equo e rispettoso delle norme". "Il sistema camerale è da sempre vicino a tutte le imprese agendo sempre nel rispetto della trasparenza e regolazione del mercato", dichiara Giuseppe Tripoli, segretario generale di Unioncamere "e lo è soprattutto in questo momento delicato che le vede coinvolte nel traguardo alla transizione ecologica. Questo passaggio vede coinvolte tutte le imprese e quelle della filiera dei Raee rappresenta un tassello importante in una logica di circolarità dei processi produttivi". (Com)